Şofer înregistrat de radar în timp ce circula cu 153 km/h pe un drum cu limitare de 50 km/h

Un şofer a fost prins când circula cu 153 km/h într-o localitate din judeţul Botoşani, unde limita de viteză este de 50 km/h.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Botoşani au anunţat că poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier au surprins, duminică, cu aparatul radar, un autoturism care circula cu viteza de 153 km/h pe sectorul de drum din interiorul localităţii Cotu, potrivit news.ro.

Limita de viteză în zonă este de 50 km/h. Poliţiştii au reţinut permisul de conducere al şoferului pentru 120 de zile. El a primit o amendă în valoare de peste 1.800 de lei.

Citeşte şi: Cel mai periculos tip de cancer pentru oamenii sub 50 de ani s-a schimbat