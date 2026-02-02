Un bărbat gelos a incendiat casa fostei soții

Un bărbat din județul Argeș a fost plasat sub control judiciar după ce a provocat un incendiu la o anexă a locuinței fostei sale soții.

Incidentul a avut loc miercuri, 30 ianuarie, în localitatea Bughea de Sus. A fost raportat la 112 imediat ce flăcările au fost observate.

Potrivit IPJ Argeș, focul a fost pus intenționat de un bărbat de 51 de ani, aflat sub influența alcoolului și pe fondul geloziei. Acesta ar fi aruncat o sticlă cu un lichid inflamabil pe o anexă a locuinței soției sale, de 40 de ani, de care este despărțit.

Bărbatul a fost reținut inițial pentru 24 de ore, apoi plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

