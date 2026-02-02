Călin Georgescu, declarații din fața tribunalului: Sistemul încearcă să mă doboare

Călin Georgescu a oferit în această dimineață noi declarații pentru presă. Candidatul eliminat din cursa prezidențială în 2024 a afirmat că este victima unei acțiuni desfășurate prin ingerința politicului.

Totodată, Georgescu și-a exprimat scepticismul că demersurile făcute de avocat vor avea succes.

„Dreptatea e un ideal agreat de noi toți, însă doar o justiție adevărată îl poate transforma în realitate. Sistemul încearcă să mă doboare și probabil că va înregistra astăzi un succes efemer, însă Nicolae Iorga spunea că sunt succese care te înjosesc și înfrângeri care te înalță. Oamenii fericiți nu-și pierd timpul rănindu-i pe alții. Răul vine de la cei nefericiți, frustrați, mediocri, adică de la clasa politică”, a declarat Georgescu, în fața tribunalului.

Dosarul pentru propagandă legionară al lui Călin Georgescu a ajuns azi în faza de cameră preliminară, iar echipa de juriști a fostului candidat a cerut întoarcerea dosarului la procurori.

