Kinetoterapeut găsit spânzurat în cabinetul său dintr-un spital privat

Un bărbat de 30 de ani, angajat al unui spital privat din Piteşti, a fost găsit spânzurat, luni, în cabinetul în care îşi desfăşura activitatea, informează News.ro.

„În ziua de 02 februarie a.c., poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Piteşti au fost sesizaţi prin Serviciul Naţional Unic Apeluri de Urgenţă 112 cu privire la faptul că un bărbat a fost găsit decedat, în incinta unei unităţi medicale private din Piteşti. Pentru primele verificări, la faţa locului au intervenit poliţiştii din cadrul Secţiei 1 Poliţie Piteşti, urmând ca cercetările să fie efectuate de poliţiştii Biroului Investigaţii Criminale Piteşti”, a transmis luni IPJ Argeş.

Surse judiciare au precizat că este bărbatul era kinetoterapeut.

Poliţiștii au deschis un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă.

