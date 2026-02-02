Fostul șef în Jandarmerie, anchetat pentru agresiune sexuală asupra unei adolescente de 17 ani

Un general de brigadă, aflat în rezervă, şef al Jandarmeriei Cluj până la pensionare, se află în arest la domiciliu, după ce a încercat să profite de o fată care i-ar fi putut fi nepoată. El are 68 de ani, iar ea 17.

Potrivit anchetatorilor, agresiunea a avut loc în decembrie 2025, în casa pe care generalul în rezervă o are în localitatea clujeană Gârbău. Bărbatul de 68 de ani ar fi constrâns-o pe minoră şi ar fi pus-o în imposibilitatea de a se apăra.

Din referatul procurorilor reiese că fostul şef al Jandarmeriei Cluj şi-ar fi îmbrăţişat îndelung victima, ar fi sărutat-o cu forţa, ar fi atins-o pe gură, obraz şi urechi şi ar fi forţat-o să îi stea în braţe, ca să o mângâie pe coapse.

Anchetatorii au stabilit că generalul de brigadă în rezervă nu avea o relație personală cu fata înainte de incident.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, iar acum este în arest la domiciliu.

