Dolj: O șoferiță și fiul ei, ajutați de polițiști după ce li s-a defectat mașina

O femeie și fiul acesteia de 7 ani au rămas cu mașina în drum după ce autoturismul cu care călătoreau s-a defectat duminică seară, pe DN 56, în condiții de ninsoare abundentă.

Doi polițiști de la Serviciu Rutier Dolj i-au ajutat să ajungă la prima parcare și mai apoi acasă.

„Colegii noștri, Cristian și Ioan, din cadrul Serviciului Rutier Dolj, aflați în serviciu, au ales să fie mai mult decât prezenți în trafic, au ales să fie sprijin.

Unul dintre polițiști a condus autospeciala în față pentru siguranță, iar cel de-al doilea a preluat volanul autoturismului doamnei și a condus aproximativ 6 kilometri, până la prima parcare. Un gest simplu, dar plin de umanitate“, a transmis IPJ Dolj.

Ulterior, mama și copilul au ajuns acasă în siguranță.

