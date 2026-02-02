-5.5 C
Craiova
luni, 2 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEvenimentO fetiţă de 6 ani și fratele ei de 9 ani s-au înecat într-un pârâu

O fetiţă de 6 ani și fratele ei de 9 ani s-au înecat într-un pârâu

De Daniela Moise

O fetiţă de aproximativ 6 ani și fratele ei de 9 ani au căzut, luni, într-un pârâu din localitatea sibiană Chirpăr. Fetița a fost scoasă din apă, în stop cardio-respirator, şi nu a putut fi salvată. Echipajele de la faţa locului continuă să-l caute pe fratele fetei.

La rândul lor, reprezentanţii IPJ Sibiu au anunţat că au fost sesizaţi, în  jurul orei 16.25, cu privire la faptul că o minoră ar fi căzut într-un pârâu din apropierea locuinţei din localitatea Chirpăr.

La faţa locului au fost mobilizate o barcă, un echipaj de scafandri, o autospecială de primă intervenţie şi două ambulanţe SAJ şi elicopterul SMURD Braşov.

„Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului, stabilindu-se faptul că aspectele sesizate se confirmă, în cauză fiind vorba despre o minoră de 6 ani, din localitatea Chirpăr, care a fost extrasă din apă, însă din nefericire,  echipajele medicale au fost nevoite sa declare decesul acesteia. Întrucât, din informaţiile obţinute de către poliţişti a rezultat că fetiţa era însoţită de către un alt minor, în vârstă de 9 ani, care nu a fost găsit în zonă, s-au declanşat verificări de urgenţă în vederea găsirii băiatului”, a transmis IPJ Sibiu.

Citește și: Mehedinți: Portmoneu cu bani și multe carduri uitat pe o bancă, găsit de un jandarm și restituit proprietarei

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA