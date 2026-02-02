O fetiţă de 6 ani și fratele ei de 9 ani s-au înecat într-un pârâu

O fetiţă de aproximativ 6 ani și fratele ei de 9 ani au căzut, luni, într-un pârâu din localitatea sibiană Chirpăr. Fetița a fost scoasă din apă, în stop cardio-respirator, şi nu a putut fi salvată. Echipajele de la faţa locului continuă să-l caute pe fratele fetei.

La rândul lor, reprezentanţii IPJ Sibiu au anunţat că au fost sesizaţi, în jurul orei 16.25, cu privire la faptul că o minoră ar fi căzut într-un pârâu din apropierea locuinţei din localitatea Chirpăr.

La faţa locului au fost mobilizate o barcă, un echipaj de scafandri, o autospecială de primă intervenţie şi două ambulanţe SAJ şi elicopterul SMURD Braşov.

„Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului, stabilindu-se faptul că aspectele sesizate se confirmă, în cauză fiind vorba despre o minoră de 6 ani, din localitatea Chirpăr, care a fost extrasă din apă, însă din nefericire, echipajele medicale au fost nevoite sa declare decesul acesteia. Întrucât, din informaţiile obţinute de către poliţişti a rezultat că fetiţa era însoţită de către un alt minor, în vârstă de 9 ani, care nu a fost găsit în zonă, s-au declanşat verificări de urgenţă în vederea găsirii băiatului”, a transmis IPJ Sibiu.

Citește și: Mehedinți: Portmoneu cu bani și multe carduri uitat pe o bancă, găsit de un jandarm și restituit proprietarei