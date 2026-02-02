-5.5 C
Mehedinți: Portmoneu cu bani și multe carduri uitat pe o bancă, găsit de un jandarm și restituit proprietarei

De Daniela Moise

Luni, 2 februarie, jandarmul aflat în serviciu la sediul Biroului de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (BIICOT) Mehedinți, a observat pe banca din fața instituției un portmoneu.

Împreună cu un lucrător al instituției, s-a inventariat conținutul portofelului, stabilindu-se că înăuntru se aflau acte de identitate, carduri bancare și suma de aproximativ 1.000 lei.

În scurt timp, pe baza unui proces-verbal, portmoneul a fost restituit proprietarei. Femeia a confirmat că acesta conținea toate bunurile pierdute.

„Ne bucurăm că am putut fi de ajutor și reamintim cetățenilor că suntem mereu aproape, gata să oferim sprijin atunci când este nevoie”, au transmis reprezentanții jandarmeriei mehedințene.

