(VIDEO) Măsuri rapide pe Valea Oltului, după căderi de pietre pe partea carosabilă

În noaptea trecută, pe DN 7, Valea Oltului, în stațiunea Călimănești, angajații Secției de Drumuri Naționale (SDN) Vâlcea au intervenit pentru eliberarea părții carosabile de pietrele dislocate de pe versant și ajunse pe drum.

Potrivit autorităților, sectorul de drum unde s-a produs incidentul nu are un istoric al căderilor de pietre. Intervenția a fost una preventivă, pentru asigurarea siguranței participanților la trafic.

Lucrări pentru creșterea siguranței rutiere pe Valea Oltului

Reprezentanții DRDP Craiova reamintesc faptul că, pe DN 7 – Valea Oltului, este în curs de implementare un proiect major de creștere a siguranței rutiere. Acesta prevede montarea de plase de protecție și bariere de retenție, menite să reducă riscul producerii unor astfel de incidente.

Citește și: Scandal fără precedent în Norvegia: fiul vitreg al prințului moștenitor, judecat pentru viol