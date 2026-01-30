5.6 C
Tânăr reținut după ce a lovit un bătrân în cap cu o seceră

De Daniela Moise

Polițiștii bihoreni au reținut un tânăr de 19 ani din Salonta care l-a atacat pe un bărbat de 84 de ani cu o seceră.

Băiatul a intrat în casa bătrânului și l-a lovit cu secera în cap. Apoi a fugit, dar a fost prins după ce un vecin al victimei l-a văzut și a plecat pe urmele lui cu mașina.

Victima a fost transportată la spital și operată de urgență. Medicii au stabilit că viața i-a fost pusă în pericol.

La audieri, suspectul ar fi spus că a vrut să se răzbune pentru un conflict pe care bătrânul l-ar fi avut cu mama sa.

Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore sub acuzația de tentativă de omor.

