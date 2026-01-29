Urmăriți de peste un deceniu, prinși în Marea Britanie cu ajutorul polițiștilor gorjeni

Doi bărbați urmăriți la nivel național și internațional au fost depistați în Regatul Unit al Marii Britanii în urma unui schimb de informații realizat de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Gorj, prin intermediul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională (CCPI).

Udrică Gheorghe

Primul caz vizează un bărbat în vârstă de 54 de ani, din municipiul Târgu Jiu, localitatea Romanești, urmărit din anul 2014. Udrică Gheorghe a fost condamnat de Judecătoria Târgu Jiu la o pedeapsă de șapte ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată. După mai mulți ani de căutări, individul a fost localizat pe teritoriul Marii Britanii, urmând să fie extrădat în România pentru executarea pedepsei.

Potrivit anchetatorilor, identificarea sa a fost posibilă după aproximativ 12 ani de activități operative, perioadă în care bărbatul ar fi folosit identități false pentru a-și ascunde adevărata identitate și locația.

Inclus pe lista „Most Wanted”

Într-un caz similar, polițiștii gorjeni au transmis date și informații autorităților judiciare britanice, care au condus, la data de 14 ianuarie, la depistarea unui bărbat de 46 de ani, din orașul Bumbești-Jiu, localitatea Tetila.

Lăcătușu Manix

Lăcătușu Manix fusese condamnat de Tribunalul Gorj la o pedeapsă de 10 ani și două luni de închisoare pentru trafic de minori și proxenetism, fiind inclus în categoria „Most Wanted”.

Ambele persoane vor rămâne, în continuare, în evidențele ca fiind urmărite până la finalizarea procedurilor de extrădare și până la depunerea acestora într-o unitate de detenție din România, moment în care măsurile de urmărire vor fi revocate oficial.

