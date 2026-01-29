Un adolescent de 17 ani ataca femei pe stradă cu un complice de 14 ani. A fost reținut pentru furt calificat

Un adolescent în vârstă de 17 ani a fost reținut pentru tâlhărie calificată, complice fiindu-i un minor de 14 ani, acestuia urmând să i se facă o expertiză medicală pentru a se stabili dacă are discernământ, a informat joi, 29 ianuarie, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Constanța.

Cei doi tineri au atacat femei pe stradă, deposedându-le de diverse bunuri.

Potrivit IPJ Constanța, din cercetările efectuate de polițiști a reieșit că pe 24 ianuarie, după ora 19:00, minorul de 17 ani, însoțit de un alt minor, de 14 ani, i-ar fi smuls telefonul din mână unei femei, de 44 de ani, în timp ce aceasta s-ar fi aflat pe bulevardul I.C. Brătianu din municipiul Constanța, după care ar fi fugit într-o direcție necunoscută, conform ziare.com.

Ulterior, după ora 21:00, cei doi i-ar fi smuls poșeta unei femei, de 57 de ani, care s-ar fi deplasat pe pasarela CFR din municipiul Medgidia.

„Persoanele în cauză au fost identificate ca urmare a cooperării polițiștilor de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Constanța și ai Poliției municipiului Medgidia”, se mai spune în comunicatul transmis de IPJ Constanța.

Adolescentul de 17 ani a fost reținut pentru 24 de ore

Adolescentul de 17 ani a fost reținut, pentru 24 de ore, pentru săvârșirea a două infracțiuni de tâlhărie calificată, urmând să fie prezentat procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța, în vederea luării unei măsuri preventive.

Minorul de 14 ani va fi supus unei expertize medico-legale pentru a se stabili dacă are discernământ, după care vor fi dispuse măsurile legale corespunzătoare împotriva sa.

