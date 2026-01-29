INSP: 17 persoane au murit săptămâna trecută din cauza gripei

Institutul Național de Sănătate Publică a informat joi că 17 persoane au murit săptămâna trecută în țară din cauza gripei.

De la începutul sezonului au fost raportate 57 de decese cauzate de gripă.

„În săptămâna 19-25 ianuarie au fost raportate 104.973 cazuri de infecții respiratorii (gripă clinică, IACRS și pneumonii), înregistrându-se cu 8,7% mai multe cazuri comparativ cu săptămâna anterioară (96.582) și cu 21,4% mai puține cazuri comparativ cu aceeași săptămână a sezonului precedent (133.635). Variația în minus față de media calculată de 117.279 a cazurilor din ultimele sezoane (2018-2025, fără sezoanele pandemice) a fost de 10,5%“, precizează INSP.

În aceeași perioadă s-au înregistrat 8.499 cazuri de gripă clinică la nivel național, comparativ cu 6.287 în săptămâna precedentă și cu 10.950 în aceeași săptămână a sezonului precedent, fiind de 1,6 ori mai multe față de media ultimelor cinci sezoane (5.436).

328 cazuri de gripă confirmată de laborator

În același interval s-au înregistrat 328 cazuri de gripă confirmată de laborator (56 cu virus gripal AH3, 8 cu virus gripal AH1 și 264 cu virus gripal A nesubtipat).

Până la data de 25 ianuarie, au fost înregistrate în Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV) un număr de 1.293.815 vaccinări antigripale (1.267.240 fiind pentru grupele populaționale care beneficiază de decontare în regim compensat), din care 6.075 vaccinări antigripale în farmaciile comunitare autorizate.

