(VIDEO) Instigare la furt calificat: un tânăr de 21 de ani, reținut de polițiștii din Craiova

Polițiștii din cadrul Secției 5 Craiova au reținut, pentru 24 de ore, un tânăr de 21 de ani, din comuna Teasc. Acesta este cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de instigare la furt calificat.

Polițiștii au stabilit că acesta i-ar fi instigat pe doi tineri, de 18 și 21 de ani, din localitățile Teasc și Băilești, să sustragă, în noaptea de 25 spre 26 ianuarie, baxuri de vată bazaltică de pe un șantier situat pe strada Pașcani din municipiul Craiova. Materialele urmau să fie folosite la lucrările de anvelopare a unor blocuri.

Pe baza probatoriului administrat tânărul de 21 de ani a fost reținut pentru 24 de ore. El a fost introdus în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor comiterii faptei. La finalizarea cercetărilor, urmează să fie propusă soluția legală prin unitatea de parchet competentă.

