(VIDEO) Gorj: Atenție la comenzile online! Cum să eviți să fii victima unei înșelăciuni

Polițiștii gorjeni atrag atenția asupra creșterii numărului de sesizări privind înșelăciuni comise prin intermediul internetului, în special pe platforme de vânzări online sau rețele de socializare. În numeroase cazuri, după achitarea produselor și primirea coletelor, persoanele vătămate au constatat că în interiorul pachetelor se aflau obiecte fără valoare comercială, cum ar fi bucăți de carton, materiale textile uzate sau produse diferite față de cele comandate.

Exemple din județul Gorj

În 2025, mai multe persoane din Târgu-Jiu, Rovinari și Motru au comandat telefoane mobile, articole vestimentare sau aparatură electronică, însă la deschiderea coletelor au găsit produse diferite, fără valoare, deși achitaseră contravaloarea acestora.

Un alt caz a implicat o persoană din mediul rural care a comandat un echipament electrocasnic, dar a primit doar obiecte nefuncționale, iar expeditorul a devenit imposibil de contactat.

În unele situații, vânzătorii au folosit firme de curierat, iar după livrare, datele de contact afișate pe site sau în anunț au fost șterse, îngreunând recuperarea prejudiciului.

Toate aceste cazuri sunt investigate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune.

Sfaturi pentru prevenție

Polițiștii recomandă următoarele măsuri pentru a evita înșelăciunile online:

✔️ Comandați produse doar de pe site-uri cunoscute și verificate; evitați paginile obscure sau conturile recente de pe rețelele sociale.

✔️ Nu achitați în avans fără garanția seriozității vânzătorului; optați, pe cât posibil, pentru plata ramburs.

✔️ Verificați dreptul de deschidere a coletului la livrare, înainte de efectuarea plății.

✔️ Fiți atenți la prețurile mult sub valoarea pieței, un posibil semn al unei înșelăciuni.

✔️ Păstrați conversațiile, facturile, chitanțele și documentele de livrare, acestea fiind probe utile în cazul unei sesizări.

✔️ Refuzați primirea coletelor cu ambalaje deteriorate, lipsa datelor expeditorului sau neconcordanțe evidente.

Ce trebuie să faceți dacă ați fost victima unei înșelăciuni

Persoanele afectate sunt sfătuite să:

📌 Sesizeze imediat Poliția, prin depunerea unei plângeri la cea mai apropiată unitate;

📌 Furnizeze toate dovezile disponibile, precum anunțul, conversațiile, AWB-ul și ambalajul coletului;

📌 Informeze firma de curierat despre incident.

Mesajul poliției

Inspectoratul de Poliție Județean Gorj recomandă cetățenilor prudență sporită în mediul online și reamintește că prevenția și informarea sunt cele mai eficiente metode de protecție împotriva înșelăciunilor prin comenzi online.

Citește și: Olt: Acțiune preventivă pe DN 6 pentru creșterea siguranței rutiere