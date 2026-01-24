Femeie accidentată de un motostivuitor, în curtea unui depozit de materiale de construcţii

O femeie a murit după ce a fost acroşată de un motostivuitor, în curtea unui depozit de materiale de construcţii din Arad. Utilajul era condus de un bărbat băut.

”La data de 23 ianuarie 2026, în jurul orei 12:30, poliţiştii arădeni au fost sesizaţi despre un incident, la un depozit de materiale de construcţii din municipiu. Din cercetări, a reieşit că un bărbat de 49 de ani, din Arad, în timp ce conducea un motostivuitor în curtea interioară a unui depozit de materiale de construcţii, ar fi acroşat o femeie care se deplasa pe jos, prin curte”, a transmis, sâmbătă, IPJ Arad.

Femeia a decedat.

”Conducătorul utilajului a fost testat cu aparatele din dotare, rezultând o îmbibaţie alcoolică ce 0,30 mg/l alcool pur în aerul expirat. A fost condus la o unitate medicală, pentru recoltarea de probe biologice”, au precizat poliţiştii.

În cauză a fost întocmit un dosar penal, pentru ucidere din culpă. În baza probatoriului administrat, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore.

