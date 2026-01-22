Un șofer a murit după ce a intrat cu mașina pe contrasens și s-a izbit de un TIR

Șoferul unui autoturism a murit, miercuri seară, după ce a intrat pe contrasens și s-a izbit de un TIR, pe centura municipiului Lugoj.

Un bărbat, de 35 de ani, și-a pierdut viața după ce a intrat cu autoturismul pe contrasens și s-a izbit frontal de un TIR.

La locul accidentului au intervenit pompierii lugojeni cu o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de descarcerare și un echipaj SMURD.

„La data de 21 ianuarie 2026, în jurul orei 19.00, polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe Centura Lugojului, în județul Timiș. Din primele verificări efectuate la fața locului a reieșit că un bărbat de 35 de ani a condus un autoturism pe Centura Lugojului, dinspre Timișoara înspre Caransebeș, iar la un moment dat ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers, ar fi pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune cu un autocamion condus de un bărbat de 37 de ani. În urma accidentului, din nefericire, a rezultat decesul conducătorului autoturismului”, a anunțat IPJ Timiș.

În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

