Mai mulţi răniţi după ce un tren a fost lovit de o macara, în Spania

Mai multe persoane au fost rănite după ce un tren de navetiști a lovit o macara la Cartagena, în regiunea Murcia din sud-estul Spaniei.

Un tren de navetiști s-a ciocnit azi, la prânz, cu o macara în apropierea orașului portuar Cartagena din regiunea Murcia, în sud-estul Spaniei. Autoritățile au anunțat că patru persoane au fost rănite în accident.

Trenul nu a deraiat. Circulaţia a fost întreruptă între Cartagena şi Los Nietos.

Într-o postare online, operatorul de infrastructură feroviară spaniol Adif a declarat că traficul pe linia afectată a fost oprit din cauza „prăbușirii pe gabaritul infrastructurii a unei macarale care nu aparține operatorului feroviar”.

Compania nu a oferit detalii suplimentare. Rămâne neclar cum a ajuns macaraua pe calea ferată sau dacă au fost încălcate procedurile de siguranță. Anchetele privind accidentul sunt în curs de desfășurare, iar serviciile feroviare rămân perturbate.

„Este un tren de navetiști, iar macaraua aparține altcuiva, nu este a noastră”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Adif pentru agenția de știri AFP. Aeasta a precizat că macaraua a fost cea care „a lovit trenul”.

Accidentul vine în contextul în care siguranţa sistemului feroviar spaniol se află în centrul atenţiei de câteva zile, în urma altor două accidente.

O coliziune între două trenuri de mare viteză, în sudul Andaluziei, s-a soldat duminică cu 43 de morţi. Marţi, în Catalonia, un zid de sprijin prăbușit pe șine în urma ploilor abundente a provocat deraierea unui tren de navetiști lângă Barcelona. În urma accidentului, mecanicul trenului a murit, iar 37 de persoane au fost rănite. Cinci dintre răniți se află în stare gravă.

Lucrătorii feroviari au anunțat deja o grevă națională din cauza standardelor de siguranță.

