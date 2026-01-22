Agenția Națională de Cadastru dezminte zvonul că românilor plecați din țară li s-ar limita dreptul la proprietate

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) avertizează cu privire la interpretările apărute cu privire la o postare realizată de instituție în urmă cu două zile, în care se spunea că lipsa înregistrării imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară împiedică exercitarea unor drepturi care decurg din calitatea de proprietar, cum ar fi vânzarea sau ipotecarea imobilului.

Astfel, instituția face următoarele precizări:

1. Potrivit Codului civil și Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, imobilele nu pot fi înstrăinate prin vânzare, donație etc. sau ipotecate, dacă nu sunt înscrise în cartea funciară.

2. Înregistrarea sistematică este un beneficiu pentru cetățeni, iar aceștia trebuie să participe la acest proces, pentru a beneficia de deschiderea gratuită a cărții funciare.

3. Prin procesul de înregistrare sistematică toate proprietățile sunt măsurate, delimitate și înscrise în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, pe baza actelor de proprietate puse la dispoziție de cetățeni.

4. Demersurile ANCPI privind înregistrarea sistematică au ca obiectiv clarificarea situației juridice a imobilelor, creșterea siguranței circuitului civil și facilitarea accesului proprietarilor la servicii publice, inclusiv pentru cetățenii români aflați în străinătate.

5. Mesajele publice referitoare la acest proces au ca scop informarea și încurajarea proprietarilor să participe la înregistrarea sistematică a imobilelor pentru a-și putea exercita complet dreptul de vinde, ipoteca etc., nu inducerea ideii că neînregistrarea ar atrage pierderea dreptului de proprietate.

De asemenea, ANCPI își reafirmă angajamentul de a asigura un proces transparent și accesibil de înregistrare sistematică, în beneficiul tuturor cetățenilor, indiferent de locul în care se află.

