Doi vecini din Austria se judecă din cauza orăcăitului broaștelor dintr-un iaz

O dispută între vecini pe tema orăcăitului broaştelor dintr-un iaz privat riscă să ajungă la Curtea Supremă din Austria, după ce o instanţă regională a anulat hotărârea iniţială a unui tribunal, care decisese că aceste sunete reprezintă „poluare fonică” şi îl obligase pe proprietar la plata a 30.000 de euro, relatează Agerpres.

Cazul, care se află pe rolul instanţelor de mai bine de doi ani, a început cu un proces intentat de un locuitor din Pasching, landul Austria Superioară, care a solicitat încetarea zgomotului produs noaptea de broaştele din iazul vecinului său, deoarece îl priva de somn.

În august anul trecut, tribunalul l-a obligat pe proprietarul iazului să-l despăgubească pe reclamant, să acopere cheltuielile de judecată şi să ia măsuri pentru atenuarea zgomotului produs de broaşte.

Judecătorii au decis că broaştele care s-au stabilit şi s-au reprodus în iazul privat al lui Knoll erau excesiv de zgomotoase şi că orăcăitul lor constituia „poluare fonică”. În consecinţă, proprietarul a trebuit să plătească aproximativ 30.000 de euro despăgubire vecinului, plus cheltuieli de judecată.

Mai mult, prin hotărâre judecătorească, el a fost obligat să implementeze măsuri pentru a pune capăt poluării fonice. Potrivit avocatului de la acea vreme al reclamantului, instanţa a stabilit că broaştele s-au înmulţit în mod „exploziv”.

Orăcăitul broaştelor, un „fenomen natural” care trebuie tolerat

Tribunalul regional din Linz a decis însă, în apel, că orăcăitul broaştelor este un „fenomen natural”, care trebuie tolerat. Aceasta înseamnă că bărbatul în a cărui grădină se află iazul cu broaşte nu poate fi obligat să ia măsuri pentru a le speria sau pentru a atenua zgomotul produs de ele.

Noua hotărâre stipulează că broaştele sunt protejate de lege şi stabileşte că au apărut în iaz „în mod natural”, fără nicio intervenţie din partea proprietarului.

Hotărârea nu este definitivă, iar reclamantul poate face apel la Curtea Supremă.

În Austria Superioară, broaştele sunt o specie protejată şi, conform Legii privind conservarea naturii, „nu pot fi vânate, deranjate, capturate, transportate, ţinute sau ucise”/ Orice deteriorare sau distrugere a locurilor de reproducere sau de odihnă ale animalelor protejate este interzisă.

