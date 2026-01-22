Femeie găsită moartă în curte. Ar fi fost atacată de un câine

O femeie de 75 de ani, din localitatea Brebu, judeţul Caraş-Severin, a fost găsită moartă, în curtea casei, existând suspiciunea că a fost atacată de un câine. Poliţiştii fac cercetări.

”La data de 21 ianuarie 2026, în jurul orei 11.07, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Reşiţa au fost sesizaţi prin SNUAU 112 cu privire la faptul că o femeie în vârstă de 75 de ani a fost găsită decedată în curtea unui imobil din localitatea Brebu, existând posibilitatea să fi fost muşcată de câine.

Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului şi au găsit femeia căzută într-o anexă a curţii, în stare de inconştienţă, prezentând leziuni pe suprafaţa corpului”, a transmis, joi, IPJ Caraş-Severin.

La adresă a intervenit şi un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Caraş-Severin, care a constatat decesul femeii.

Poliţiştii continuă cercetările

Poliţiştii continuă cercetările în acest caz pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs decesul femeii. Cercetările sunt desfăşurate sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reşiţa, pentru ucidere din culpă.

Citeşte şi: Bogdan Chirițoiu a fost ales președinte al Consiliului de Administrație al ACER