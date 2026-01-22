Bogdan Chirițoiu a fost ales președinte al Consiliului de Administrație al ACER

Preşedintele Consiliului Concurenţei din România, Bogdan Chiriţoiu, a fost ales în funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie al Agenţiei pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER), un organism crucial pentru piața de energie din UE.

Aceasta este una dintre cele mai înalte funcții deținute de un român într-o instituție de rang european. Mandatul are o durată de doi ani, iar desfășurarea activității implică, printre altele, prezența la ședințele periodice ale Consiliului de Administrație. Chiriţoiu a fost numit membru al Consiliului de Administrație de către Consiliul Uniunii Europene, la propunerea guvernului României.

„Decizia colegilor din Consiliul de Administrație de a-mi încredința această funcție oferă cadrul pentru continuarea proiectelor și obiectivelor urmărite în cadrul agenției. Prioritățile mandatului meu sunt numirea unui nou director al ACER și dezvoltarea unei piețe energetice europene mai bine integrate, competitive și eficiente”, a declarat Bogdan Chirițoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei, potrivit hotnews.ro.

Bogdan Chirițoiu consideră că este importantă consolidarea colaborării dintre ACER și autoritățile naționale de reglementare, pentru a crește reziliența la șocuri externe, într-un context în care politicile energetice vor continua să reprezinte o provocare majoră pentru Uniunea Europeană, atât în ceea ce privește competitivitatea și securitatea energetică, cât și obiectivele de decarbonizare.

REMIT (Regulamentul privind integritatea și transparența pieței angro de energie) este actul normativ comunitar care are ca scop prevenirea manipulării pieței și a tranzacțiilor bazate pe informații privilegiate pe piețele angro de energie (electricitate și gaze naturale).

ACER sprijină autorităţile naţionale de reglementare în domeniul energiei

ACER este agenția Uniunii Europene care contribuie la garantarea bunei funcţionări a pieţei europene a energiei electrice, hidrogenului și a gazelor naturale. ACER sprijină autorităţile naţionale de reglementare în domeniul energiei în îndeplinirea funcţiei de reglementare la nivel european, oferindu-le un cadru în care acestea să poată coopera pentru a asigura un proces decizional eficient în chestiuni de relevanță transfrontalieră.

România a mai avut un reprezentant în fruntea Consiliului de Administrație al acestei instituții europene, în perioada 2010-2016. Este vorba despre Răzvan Nicolescu, fost director OMV Petrom și fost ministru al Energiei din România.

