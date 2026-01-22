Femeie din Slatina, cercetată penal pentru schingiuirea animalelor

Polițiștii din cadrul Biroul pentru Protecția Animalelor Olt au demarat cercetări într-un dosar penal privind schingiuirea animalelor, după descoperirea unor pui de câine abandonați în municipiul Slatina.

Sesizarea a fost făcută la data de 21 ianuarie, de către un bărbat care a anunțat că a descoperit șase pui de exemplar canin abandonați pe strada Tunari, lângă o ghenă de gunoi.

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că puii fuseseră abandonați într-un sac, fără posibilitatea de mișcare, hrănire sau adăpostire. Din cauza temperaturilor scăzute, aceștia erau expuși unui risc major de stres termic, situație care le-ar fi putut pune viața în pericol.

Plasați în adăpost pentru a le fi salvată viața

Pentru protejarea animalelor, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor au emis ordine de plasare în adăpost.

Cei șase pui au fost preluați și introduși într-un adăpost pentru câini fără stăpân, unde beneficiază în prezent de îngrijire de specialitate.

Femeie de 51 de ani, identificată ca suspectă

În urma activităților desfășurate, a fost identificată persoana bănuită de abandonarea puilor: o femeie de 51 de ani, din municipiul Slatina.

Pe numele acesteia a fost întocmit dosar penal pentru schingiuirea animalelor. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și dispunerea măsurilor legale care se impun.

