(VIDEO) Șofer bulgar, reținut după un accident mortal produs la Drobeta-Turnu Severin

Polițiștii din cadrul Serviciul Rutier au depistat, în urma investigațiilor, un șofer bulgar de 34 de ani, bănuit într-un dosar de accident rutier mortal, produs în municipiul Drobeta-Turnu Severin.

Bărbatul a fost identificat la data de 21 ianuarie, în județul Caraș-Severin, la volanul unui ansamblu de vehicule. În baza probatoriului administrat, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Drobeta-Turnu Severin, cetățeanul bulgar a fost reținut pentru 24 de ore.

Acesta urmează să fie prezentat astăzi în fața magistraților, cu propunere corespunzătoare.

Accident mortal produs în noiembrie 2025

Reamintim că la data de 21 noiembrie 2025, pe centura ocolitoare a municipiului Drobeta-Turnu Severin, s-a produs un grav accident rutier.

O femeie de 61 de ani a fost acroșată inițial de un autoturism condus de un tânăr de 22 de ani, din județul Dolj, fiind ulterior proiectată pe sensul opus de mers.

Victima a fost lovită de o autoplatformă condusă de cetățeanul bulgar de 34 de ani, care a părăsit locul accidentului și teritoriul României.

Șofer bulgar, reținut după un accident mortal produs la Drobeta-Turnu Severin

În urma colaborării cu autoritățile din Bulgaria, bărbatul a fost identificat inițial în orașul Vidin. Ulterior a revenit pe teritoriul României, unde a fost depistat de polițiști.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia. Urmează să fie dispuse măsurile legale care se impun.

Citește și: