-7.4 C
Craiova
luni, 19 ianuarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEvenimentUn bărbat s-a sinucis cu o ghilotină improvizată

Un bărbat s-a sinucis cu o ghilotină improvizată

De Daniela Moise

Un bărbat de 45 de ani a fost găsit decapitat într-un apartament închiriat în regim hotelier aflat pe Calea Aradului din Timişoara.

Bărbatul este născut în judeţul Mehedinţi, dar închiriase un apartament în Timişoara. După trei zile, a fost găsit decapitat în baie de către proprietar, care a dat alarma.

Lângă trupul său, anchetatorii au găsit o ghilotină improvizată din două scânduri şi o lamă, iar în încăpere ar fi fost găsite două bilete de adio în care scria că dorinţa lui a fost să se sinucidă, potrivit unor surse.

Poliţiştii au fost sesizaţi de persoana care se ocupa de închirierea apartamentului.

„La data de 19 ianuarie 2026, poliţiştii Secţiei 5 Urbane Timişoara au fost sesizaţi de către o persoană cu privire la faptul că, într-un apartament închiriat în regim hotelier, situat pe strada Marginii din municipiul Timişoara, se află un bărbat decedat. Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un bărbat, de 45 de ani, găsit decedat în grupul sanitar al apartamentului“, a transmis IPJ Timiş.

Poliţiştii fac cercetări în vederea stabilirii întregii situaţii de fapt.

Citește și: Un tânăr și-a înjunghiat mortal mama și a stat cu cadavrul în casă o noapte întreagă înainte să sune la 112

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA