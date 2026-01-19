Un bărbat s-a sinucis cu o ghilotină improvizată

Un bărbat de 45 de ani a fost găsit decapitat într-un apartament închiriat în regim hotelier aflat pe Calea Aradului din Timişoara.

Bărbatul este născut în judeţul Mehedinţi, dar închiriase un apartament în Timişoara. După trei zile, a fost găsit decapitat în baie de către proprietar, care a dat alarma.

Lângă trupul său, anchetatorii au găsit o ghilotină improvizată din două scânduri şi o lamă, iar în încăpere ar fi fost găsite două bilete de adio în care scria că dorinţa lui a fost să se sinucidă, potrivit unor surse.

Poliţiştii au fost sesizaţi de persoana care se ocupa de închirierea apartamentului.

„La data de 19 ianuarie 2026, poliţiştii Secţiei 5 Urbane Timişoara au fost sesizaţi de către o persoană cu privire la faptul că, într-un apartament închiriat în regim hotelier, situat pe strada Marginii din municipiul Timişoara, se află un bărbat decedat. Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un bărbat, de 45 de ani, găsit decedat în grupul sanitar al apartamentului“, a transmis IPJ Timiş.

Poliţiştii fac cercetări în vederea stabilirii întregii situaţii de fapt.

Citește și: Un tânăr și-a înjunghiat mortal mama și a stat cu cadavrul în casă o noapte întreagă înainte să sune la 112