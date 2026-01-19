-7.4 C
Un tânăr și-a înjunghiat mortal mama și a stat cu cadavrul în casă o noapte întreagă înainte să sune la 112

De Daniela Moise

O femeie de 49 de ani a murit după ce a fost înjunghiată de fiul ei, în vârstă de 20 de ani. Tânărul a anunţat abia a doua zi.

Poliţiştii au fost sesizaţi, luni, în jurul orei 13.00, de către un bărbat, cu privire la faptul că şi-a înjunghiat mama, în cursul nopţii trecute.

„Deplasaţi la faţa locului, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Constanţa au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, într-un imobil fiind identificată o femeie, de 49 de ani, care prezenta o plagă înjunghiată. Echipajul medical prezent la faţa locului a constatat decesul victimei”, a transmis IPJ Constanţa.

Tânărul de 20 de ani se află în custodia poliţiştilor.

Cercetările sunt continuate de poliţişti din cadrul Serviciului Investigaţii Criminale, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa.

