Știri de ultima orăEvenimentUn bărbat mort de beat a căzut într-o groapă adâncă de 4 metri

Un bărbat mort de beat a căzut într-o groapă adâncă de 4 metri

De Daniela Moise

Un bărbat, de 55 de ani, din Pașcani, a căzut într-o groapă de aproximativ patru metri, în urma consumului excesiv de alcool. Bărbatul, aflat în stop cardio-respirator, a fost extras din groapă și resuscitat timp de aproximativ 20 de minute.

Pentru scoaterea bărbatului au intervenit pompierii Secției Pașcani cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, împreună cu un echipajul medical de la ambulanță.

„Victima era inițial inconștientă. La locul solicitării s-a deplasat o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS) din cadrul Secției de Pompieri Pașcani, încadrată cu 6 pompieri militari, precum și o ambulanță SAJ, cu medic. Persoana a fost extrasă de pompieri și predată echipajului medical. Manevrele de resuscitare au fost efectuate cu succes“, a transmis ISU Iași.

Bărbatul a fost resuscitat, dar este în comă

Bărbatul a fost extras din groapă și resuscitat timp de aproximativ 20 de minute, după care a fost transportat la Spitalul Municipal Pașcani.

„Pacientul a fost găsit în stop cardio-respirator. A fost resuscitat timp de 20 minute. El se afla sub influența băuturilor alcoolice. S-a constatat că avea o alcoolemie peste 300 mg/dl. În prezent, pacientul se află în comă postresuscitare, iar rezultatele investigațiilor imagistice (CT) sunt așteptate pentru a stabili diagnosticul complet și prognosticul“, a transmis purtătorul de cuvânt al Spitalului Municipal Pașcani. 

