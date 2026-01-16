Doi bărbați, răniți după ce au aruncat benzină pe jarul din sobă provocând o explozie

Doi bărbaţi din localitatea covăsneană Bicfalău au fost răniţi, joi, după ce au aruncat benzină într-o sobă în care era jar, provocând o deflagraţie. Ei au suferit arsuri pe faţă şi pe braţe.

Potrivit ISU Covasna, iniţial a fost anunţată o explozie de butelie, urmată de incendiu, într-un imobil din localitatea Bicfalău.

La momentul sosirii echipajelor, au fost găsite două victime – doi bărbaţi de aproximativ 52 şi 20 de ani – conştiente, care aveau arsuri de gradul I şi II la nivelul membrelor superioare şi al feţei.

„În urma cercetărilor efectuate la faţa locului, cauza probabilă a producerii evenimentului a fost stabilită ca fiind o deflagraţie survenită în urma aruncării cu material combustibil (benzină) într-o sobă în care se afla jar. Menţionăm că apelurile iniţiale la numărul unic de urgenţă 112 au semnalat o explozie la o butelie de gaz, însă ulterior, în urma intervenţiei şi analizelor efectuate de echipajele specializate, s-a constatat că evenimentul a avut o altă cauză“, a precizat ISU Covasna.

Unul dintre răniţi are arsuri la nivelul feţei şi al membrelor, pe aproximativ 40% din suprafaţa corporală, iar cealaltă victimă are arsuri la nivelul membrelor superioare, pe aproximativ 20% din suprafaţa corporală.

Victimele au fost transportate la UPU Braşov pentru investigaţii şi tratament de specialitate.

Citește și: Donald Trump e fericit: Lidera opoziţiei venezuelene, María Corina Machado, i-a donat Premiul Nobel pentru Pace