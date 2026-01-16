Donald Trump e fericit: Lidera opoziţiei venezuelene, María Corina Machado, i-a donat Premiul Nobel pentru Pace

1.2 C
Craiova
Știri de ultima orăActualitateDonald Trump e fericit: Lidera opoziţiei venezuelene, María Corina Machado, i-a donat Premiul Nobel pentru Pace

De Daniela Moise

Preşedintele Donald Trump va păstra Premiul Nobel pentru Pace al liderei opoziţiei venezuelene, María Corina Machado, după ce aceasta i l-a înmânat în timpul întâlnirii lor de joi, a declarat un oficial al Casei Albe.

„A fost o mare onoare să o întâlnesc astăzi pe María Corina Machado, din Venezuela. María mi-a înmânat Premiul Nobel pentru Pace pentru munca pe care am depus-o. Un gest minunat de respect reciproc”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social.

Machado a lăsat medalia la Casa Albă, iar aceasta se află în prezent în posesia preşedintelui, potrivit unei surse familiarizate cu subiectul.

Trump a râvnit mult timp acest premiu, dar comitetul care îl acordă a precizat clar că acesta nu poate fi împărţit sau transferat.

„O medalie poate schimba proprietarul, dar titlul de laureat al Premiului Nobel pentru Pace nu poate”, a afirmat acesta într-o postare pe X.

Şefa opoziţiei venezuelene, Maria Corina Machado, a anunţat joi, în faţa sediului Capitoliului, că i-a oferit preşedintelui american Donald Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace pe care l-a primit în 2025. Ea a declarat presei că a făcut acest lucru „în semn de recunoaştere a angajamentului său unic faţă de libertatea noastră”.

Opozanta venezueleană a luat masa joi, la Casa Albă, cu Donald Trump, care a declarat la Fox News că ar fi ”o mare onoare” pentru el ca ea să-i cedeze distincţia sau o împartă cu el.

Presa nu a avut acces la întâlnirea de la Casa Albă

Pentru a-şi explica gestul, María Corina Machado a făcut o comparaţie cu marchizul de Lafayette, un ofiţer francez care a ajutat Statele Unite în timpul Războiului de Independenţă împotriva Marii Britanii. Ea a spus că el i-a remis o medalie cu efigia primului preşedinte american, George Washington, lui Simon Bolivar.

Venezuela a purtat cu succes o serie de lupte de independenţă împotriva Spaniei.

„200 de ani mai târziu, poporul lui Bolivar îi dă moştenitorului lui Washington o medalie, cea a unui Premiul Nobel pentru Pace, ca o recunoaştere a angajamentului său unic în favoarea libertăţii noastre”, a declarat ea.

Preşedintele american a îndepărtat-o, până în prezent, pe opozantă din strategia sa în Venezuela. Casa Albă nu a anunţat imediat dacă Donald Trump a acceptat medalia lui Machado – o distincție după care tânjeşte de mult timp.

Maria Corina Machado a propus, după ce a primit Premiul Nobel pentru Pace, să-l împartă cu locatarul Casei Albe.

Nicio informaţie oficială nu a fost făcută publică despre întâlnirea de la Casa Albă, la care e.

