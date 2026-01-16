Jandarmeria Capitale a dat amenzi în valoare totală de 10.400 de lei după manifestația din Piața Victoriei

Jandarmii au aplicat patru amenzi, în valoare totală de 10.400 de lei, și au întocmit un act de sesizare a organelor de urmărire penală pentru ultraj, în urma neregulilor constatate cu ocazia protestului de joi seară din Piața Victoriei, împotriva guvernului Bolojan, informează Agerpres.

„În continuare, se fac verificări pentru identificarea și sancționarea altor persoane care au încălcat cadrul legal în vigoare“, informează Biroul de presă al Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București (DGJMB).

Jandarmeria Capitalei a folosit pulverizatoarele de mână cu substanță iritant-lacrimogenă pentru detensionarea unora dintre manifestanții din Piața Victoriei, care au aruncat cu recipiente din plastic și bulgări de zăpadă în direcția forțelor de ordine, precum și cu două panouri metalice.

Potrivit sursei citate, nicio persoană nu a fost rănită.

„În jurul orei 20:45, unii dintre manifestanții din Piața Victoriei au aruncat cu recipiente din plastic și bulgări de zăpadă în direcția forțelor de ordine. Totodată, aceștia au aruncat în direcția jandarmilor și două panouri metalice (…) Subliniem faptul că, din informațiile disponibile la acest moment, nicio persoană nu a fost rănită și, pentru detensionarea situației și redobândirea caracterului pașnic, au fost folosite, pentru scurt timp, pulverizatoarele de mână cu substanță iritant-lacrimogenă“, se precizează în informarea transmisă de Jandarmeria Capitalei.

Totodată, jandarmii însărcinați cu dialogul cu reprezentanții manifestanților au făcut apel la calm și cooperare între protestatari și forțele de ordine.

Mii de persoane au protestat, joi seară, în Piața Victoriei, scandând lozinci împotriva Guvernului Bolojan.

