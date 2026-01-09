Agresiune mortală din cauza unor bulgări de zăpadă, în Olanda. Doi adolescenţi, arestaţi

Doi adolescenţi au fost arestaţi de poliţia olandeză, în cadrul unei anchete cu privire la moartea unui bărbat în vârstă de 60 de ani, aparent victima unei agresiuni. Incidentul s-a petrecut în urma unei altercaţii pe tema unor bulgări de zăpadă, relatează AFP.

Salvatori, care au sosit de urgenţă joi la Schiedam, în apropiere de Rotterdam, nu au putut reanima victima, care a murit luni. Poliţia i-a identificat pe cei doi adolescenţi, în vârstă de 16 şi 17 ani, cu ajutorul unor imagini de supraveghere video, şi i-a interogat pentru a stabili un eventual rol în moartea bărbatului, potrivit news.ro.

”O încăierare a izbucnit după ce s-a aruncat cu bulgări de zăpadă şi s-au aplicat lovituri”, a anunţat joi într-un comunicat poliţia olandeză. ”Ancheta continuă pentru stabilirea a ceea s-a întâmplat cu exactitate şi a ceea ce s-a spus”, a anunţat ea.

Poliţia crede că tinerii aruncau cu bulgări de zăpadă în maşini care treceau

Potrivit publicaţiei locale Rijnmond, poliţia crede că tinerii aruncau cu bulgări de zăpadă în maşini care treceau.

Victima ar fi intervenit împotriva acestui lucru şi ar fi fost lovită, potrivit Rijnmond.

Olanda, la fel ca o mare parte a Europei de Vest, este afectată de condiţii de iarnă, în urma depunerii unui strat de zăpadă care provoacă perturbări importante în transporturi.

