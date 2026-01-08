Un tânăr a murit şi doi bărbați au fost răniţi după ce două maşini s-au ciocnit frontal

Un tânăr de 28 de ani a murit, iar alți doi au fost răniți, după ce maşinile în care erau s-au ciocnit frontal. Accidentul rutier s-a produs în localitatea vasluiană Sălcioara, comuna Banca.

La sosirea echipajelor, persoanele implicate erau ieșite din autoturisme.

Una dintre victime se afla în stare de inconștiență și a fost preluată de ambulanța SAJ. Bărbatul de 28 de ani a intrat în stop cardio-respirator, fiind efectuate manevre de resuscitare. Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de personalul medical, acesta a fost declarat decedat.

Echipajul de prim ajutor SMURD a preluat un bărbat de 37 de ani, care prezenta traumatism la nivelul membrului superior drept și dureri la nivelul coloanei lombare, acesta fiind transportat la spital pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate.

Cea de-a treia persoană, un bărbat, a fost preluată de o ambulanță SAJ sosită ulterior la locul accidentului și transportată la spital.

Polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili toate circumstanțele tragediei.

