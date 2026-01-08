Președintele Germaniei, Frank‑Walter Steinmeier, a criticat dur politica externă a Statelor Unite sub conducerea președintelui Donald Trump și a avertizat că ordinea mondială riscă să se transforme într-un „bârlog de tâlharilor“, unde cei lipsiți de scrupule iau ceea ce vor.

Într-un discurs susținut la un simpozion, Steinmeier a descris anexarea Crimeei de către Rusia și invazia pe scară largă a Ucrainei drept un moment de cotitură, iar comportamentul Statelor Unite ca fiind o „a doua ruptură istorică”.

„Apoi este degradarea valorilor de către cel mai important partener al nostru, SUA, care au ajutat la construirea acestei ordini mondiale”, a spus președintele german

Acesta a lansat un avertisment serios.

„Este vorba despre a împiedica lumea să se transforme într‑un bârlog al tâlharilor, unde cei mai lipsiți de scrupule iau ce vor, unde regiuni sau țări întregi sunt tratate ca proprietatea câtorva mari puteri”, spune Steinmeier,

El a subliniat necesitatea unei intervenții active în situațiile care amenință ordinea mondială și a menționat că țări precum Brazilia și India trebuie convinse să contribuie la protejarea acestei ordini.

Deși rolul său este în mare parte ceremonial, președintele german are libertatea de a-și exprima opiniile, iar declarațiile sale atrag atenția comunității internaționale asupra riscurilor la adresa democrației globale.

