Catedrala Națională se închide pentru vizitatori, dar lucrările continuă

Joi este ultima zi în care credincioșii pot vizita Catedrala Națională, care va fi închisă începând de vineri pentru continuarea lucrărilor interioare, după ce, în perioada 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026, pelerinii din țară și străinătate au avut acces pentru rugăciune și vizitare.

Potrivit Biroului de presă al Patriarhiei Române, Catedrala Națională a fost deschisă pentru vizitare în perioada 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026, în intervalul orar 9.00 – 17.00.

Astfel, în această perioadă, pelerinii și vizitatorii din întreaga țară și din străinătate au putut să viziteze și să se închine în acest lăcaș.

Începând cu data de 9 ianuarie, Catedrala Națională va fi închisă, din nou, pentru continuarea lucrărilor la interior.

