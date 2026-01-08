Fostul ministru Daniel Chițoiu, condamnat cu executare pentru un accident soldat cu moartea a doi oameni

Curtea de Apel Pitești a pronunțat, joi, 8 ianuarie 2026, o sentință definitivă prin care îl condamnă pe fostul vicepremier și ministru de Finanțe Daniel Chițoiu la patru ani de închisoare pentru ucidere din culpă, în urma accidentului rutier soldat cu moartea a doi oameni, petrecut în decembrie 2019, potrivit TVR.

În aprilie 2025, fostul ministru fusese condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare pentru aceeași faptă. Decizia a fost însă contestată de Parchet și de părțile civile. Curtea de Apel a admis apelurile acestora, majorând pedeapsa la patru ani și stabilind executarea acesteia în regim de detenție, fără posibilitatea suspendării. Totodată, instanța a respins ca nefondat apelul declarat de Chițoiu.

Potrivit surselor judiciare citate de Antena 3 CNN, expertiza medico-legală finalizată recent a arătat că vina pentru producerea accidentului aparține integral fostului ministru. Ancheta a stabilit că acesta a pierdut controlul volanului și a pătruns pe contrasens, provocând coliziunea fatală.

Cum s-a produs accidentul și consecințele juridice

Accidentul a avut loc în 26 decembrie 2019, pe DN 7, între Pitești și Râmnicu Vâlcea, pe raza localității Zamfirești. În urma impactului, șoferul autoturismului lovit a murit pe loc, iar ulterior soția acestuia a decedat la Spitalul Județean de Urgență Pitești. În același accident, o a treia persoană a fost rănită grav.

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, instanța a dispus interzicerea dreptului de a conduce autovehicule pentru o perioadă de cinci ani, atât ca pedeapsă complementară, cât și ca pedeapsă accesorie pe durata executării detenției.

În ceea ce privește latura civilă, Curtea de Apel Pitești a stabilit daune morale de 400.000 de lei pentru fiecare parte civilă, reducând sumele acordate anterior. Cheltuielile judiciare au rămas în sarcina statului, inclusiv onorariul parțial al apărătorului din oficiu, de 261 de lei.

