(VIDEO) Cod galben în Vâlcea: Poliția avertizează asupra condițiilor de trafic pe timp de iarnă

În contextul avertizării meteorologice de tip cod galben emisă pentru județul Vâlcea, Inspectoratul de Poliție Județean informează participanții la trafic că pe principalele artere rutiere se circulă în condiții de iarnă. Carosabilul este preponderent umed, iar blocajele majore nu au fost raportate până la acest moment.

Intervenția utilajelor de deszăpezire și polițiștilor

În zona montană, utilajele de deszăpezire acționează permanent cu material antiderapant pentru a asigura siguranța rutieră. Polițiștii rutieri sunt prezenți în teren pentru fluidizarea traficului, prevenirea accidentelor și sprijinirea conducătorilor auto. Aceștia colaborează constant cu administratorii drumurilor și cu societățile responsabile de deszăpezire.

Restricții pe traseul Horezu – Vârful lui Roman

Pe drumul de acces către stațiunea Vârful lui Roman, strada Lungă din zona Horezu, circulația este restricționată pentru toate categoriile de autovehicule. Măsura preventivă a fost luată din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și a stării carosabilului, pentru protejarea siguranței participanților la trafic.

Recomandări pentru șoferi

Poliția Județeană Vâlcea recomandă conducătorilor auto:

să circule doar cu autovehicule echipate cu anvelope de iarnă ;

; să adapteze viteza la condițiile de drum;

să păstreze distanța de siguranță corespunzătoare;

corespunzătoare; să evite manevrele riscante ;

; să se informeze înainte de plecarea la drum și să respecte indicațiile polițiștilor din teren.

Monitorizare permanentă a traficului

Polițiștii vâlceni rămân la datorie, acționând în sistem integrat pentru siguranța cetățenilor. Situația circulației este monitorizată constant, iar măsurile suplimentare vor fi luate dacă condițiile meteo vor impune acest lucru.

