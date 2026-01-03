Sclipiciurile de pe sticlele de șampanie, cauza probabilă a incendiului mortal dintr-un bar elvețian

Un incendiu izbucnit în primele ore ale zilei de Anul Nou într-un bar din stațiunea elvețiană de schi Crans-Montana a provocat moartea a 40 de persoane și rănirea altor 119, potrivit autorităților locale. Autoritățile elvețiene au declarat că incendiul pare să fi fost declanșat de lumânări sclipitoare sau scântei montate pe sticle de șampanie, care au fost aduse „prea aproape de tavan”. Procurorul general din cantonul Valais, Beatrice Pilloud, a explicat că focul s-a extins extrem de rapid după declanșare.

Ancheta vizează siguranța barului și posibile urmăriri penale

Ancheta se concentrează asupra materialelor utilizate în bar, măsurilor de siguranță la incendiu, capacității localului și numărului de persoane aflate în interior în momentul tragediei. Procurorul general a precizat că nu sunt excluse urmăriri penale, dacă se va stabili că au existat responsabilități clare.

De asemenea, anchetatorii verifică dacă tavanul barului respecta reglementările de construcție, inclusiv dacă spuma izolatoare a fost instalată legal și conform normelor.

Identificarea victimelor, o prioritate pentru autorități

Procesul de identificare a celor 40 de persoane decedate este în desfășurare și ar putea dura, a declarat comandantul poliției Frédéric Gisler. Până în prezent, 113 dintre răniți au fost identificați oficial, printre care cetățeni elvețieni, francezi, italieni și sârbi.

Autoritățile avertizează că datele pot suferi modificări pe măsură ce ancheta avansează.

Răniți în stare critică și transferuri în străinătate

Mulți dintre cei răniți se află în continuare în stare critică. Aproximativ 50 de persoane au fost sau urmează să fie transferate în centre specializate pentru arsuri grave din alte țări europene.

Printre răniți se numără și fotbalistul francez Tahirys Dos Santos, în vârstă de 19 ani, care a suferit arsuri grave și a fost transportat cu elicopterul în Germania pentru tratament.

Disperați după vești despre cei dispăruți

Familiile persoanelor dispărute continuă să aștepte informații. Printre acestea se află și familia adolescentului italian Achille Barosi, în vârstă de 16 ani, care intrase în bar pentru a-și recupera geaca și telefonul și de atunci nu a mai fost văzut.

Mărturii dramatice ale martorilor

Martorii oculari au descris scene de panică și haos. O tânără aflată într-un bar din apropiere a povestit că a auzit țipete și că mai multe persoane nu puteau nici merge, nici vorbi din cauza arsurilor. Un alt martor a relatat că fratele său a spart geamuri pentru a ajuta oamenii să iasă din clădire, potrivit BBC.

Doliu și sprijin pentru familii

În fața barului Le Constellation, familii și tineri s-au adunat pentru a aprinde lumânări și a lăsa flori. Autoritățile au amenajat un centru de sprijin pentru familiile victimelor, iar pe 9 ianuarie este programată o ceremonie de comemorare la Crans-Montana, dedicată unui moment de „doliu național”.

