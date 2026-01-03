(VIDEO) Negocieri decisive la Kiev pentru încheierea războiului din Ucraina: Rusia își înăsprește poziția

Astăzi, la Kiev, au loc noi negocieri între Ucraina și aliații săi europeni și americani privind un posibil acord de pace cu Rusia. La reuniune participă consilieri de securitate ai statelor europene care susțin Kievul, oficiali ucraineni, precum și o echipă americană prezentă prin videoconferință.

Potrivit președintelui Volodimir Zelenski, 15 țări și-au confirmat participarea, alături de reprezentanți ai Uniunii Europene și NATO. Întâlnirea precede summitul de săptămâna viitoare din Franța al statelor din „Coaliția de voință”.

Garanțiile de securitate, tema centrală a negocierilor

Zelenski a precizat că principalul obiectiv al discuțiilor îl reprezintă stabilirea garanțiilor de securitate pe care aliații le pot oferi Ucrainei în eventualitatea unui acord de pace.

În decembrie, liderul ucrainean s-a întâlnit la Washington cu Donald Trump pentru a discuta planul american de încetare a războiului, conflict care durează de aproape patru ani. Cu toate acestea, mai multe aspecte sensibile rămân nerezolvate.

Rusia anunță o „înăsprire” a poziției

În paralel cu eforturile diplomatice, Moscova și-a anunțat intenția de a-și înăspri poziția, acuzând Kievul de un atac cu drone asupra unei reședințe a președintelui Vladimir Putin și de un raid soldat, potrivit Rusiei, cu moartea a 28 de civili în regiunea Herson controlată de armata rusă.

Rusia ocupă în prezent aproximativ 19,4% din teritoriul Ucrainei. Conform Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), doar 0,94% din această suprafață a fost cucerită în cursul anului 2025.

Avans lent pe front și evacuări de populație

În decembrie, forțele ruse au cucerit 244 km², cea mai mică înaintare lunară din martie, pe fondul condițiilor de iarnă. Cu toate acestea, ofensiva s-a intensificat în Donbas, regiune strategică din estul Ucrainei.

Ca urmare a avansului rus, autoritățile ucrainene au ordonat evacuarea a peste 3.000 de copii și părinți din 40 de localități din regiunile Zaporojie și Dnipropetrovsk.

Acordul de pace, aproape finalizat, dar cu obstacole majore

În mesajul său de Anul Nou 2026, Volodimir Zelenski a declarat că un acord de pace este „finalizat în proporție de 90%”, avertizând însă că restul de 10% va decide „soarta păcii”. Unul dintre punctele sensibile rămâne statutul teritoriilor ocupate de Rusia.

Negocierile nu au loc direct între Kiev și Moscova, ci prin intermediul Statelor Unite, iar acceptarea versiunii actuale a acordului de către Rusia pare puțin probabilă, întrucât ar presupune renunțarea la revendicări cheie.

Schimbări la vârful puterii de la Kiev

Zelenski l-a numit pe șeful serviciilor militare de informații, Kirilo Budanov, în funcția de șef al administrației prezidențiale. Considerat un militar de carieră cu operațiuni îndrăznețe împotriva Rusiei, Budanov este calificat de Moscova drept „terorist”.

Totodată, președintele ucrainean a anunțat intenția de a-l înlocui pe ministrul apărării Denîs Șmîhal cu ministrul transformării digitale, Mîhailo Fedorov, potrivit Euronews.

Primele zile ale anului 2026 au fost marcate de noi atacuri. Vineri, Rusia a bombardat centrul orașului Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina, provocând peste 30 de victime, potrivit autorităților locale.

