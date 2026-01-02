Ciocniri mortale între protestatari și forțele de securitate în Iran, pe fondul tulburărilor economice

Tulburările tot mai intense din Iran au provocat mai multe victime, în a cincea zi de proteste declanșate de creșterea costului vieții și deprecierea bruscă a monedei naționale.

Potrivit agenției de știri semi-oficiale Fars și grupului pentru drepturile omului Hengaw, două persoane au fost ucise în Lordegan, în sud-vestul țării, alte trei persoane au murit în Azna, iar o persoană și-a pierdut viața în Kouhdasht, toate în vestul Iranului.

Videoclipuri publicate pe rețelele de socializare au arătat mașini incendiate și ciocniri între protestatari și forțele de securitate.

Scopul protestelor și reacția autorităților

Protestatarii au cerut încetarea domniei liderului suprem al țării, iar unii au cerut chiar revenirea la monarhie.

Pentru a limita escaladarea tulburărilor, autoritățile au închis școlile, universitățile și instituțiile publice, declarând o zi liberă legală, oficial pentru economisirea energiei pe fondul vremii reci.

Victimele și raportările contradictorii

Grupul Hengaw a confirmat că cei doi uciși în Lordegan erau protestatari, numindu-i Ahmad Jalil și Sajjad Valamanesh.

Presa de stat a relatat că un membru al forțelor de securitate legate de Gărzile Revoluționare (IRGC) a fost ucis în Kouhdasht, însă protestatarii susțin că acesta era unul dintre demonstranți și ar fi fost împușcat mortal de forțele de securitate. De asemenea, 13 membri ai poliției și Basij au fost răniți prin aruncarea cu pietre.

Extinderea protestelor

Protestele, care au început în Teheran, s-au răspândit rapid în mai multe orașe, inclusiv Lordegan și Marvdasht, implicând și studenți universitari. Manifestanții scandează împotriva conducătorilor clerici ai țării.

Aceste tulburări sunt considerate cele mai răspândite de la revolta din 2022, declanșată de moartea în arest a tinerei Mahsa Amini, însă nu au atins aceeași scară.

Reacția oficialilor iranieni

Președintele Masoud Pezeshkian a declarat că guvernul va asculta „cererile legitime” ale protestatarilor.

Totuși, procurorul general Mohammad Movahedi-Azad a avertizat că orice încercare de a crea instabilitate va primi un „răspuns decisiv” din partea autorităților.

