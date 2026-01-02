„Ești invizibil, nu exiști” – viața fără certificat de naștere

Pentru mulți oameni, certificatul de naștere este doar un document păstrat într-un sertar, folosit rar. Pentru alții însă, lipsa acestui act înseamnă o viață trăită în umbră, fără acces la drepturi de bază. La nivel global, milioane de persoane sunt considerate apatride – oameni care, din punct de vedere legal, nu aparțin niciunui stat.

Arnold Ncube, un tânăr de 25 de ani din Africa de Sud, este unul dintre ei.

O copilărie fără acte, un viitor incert

Născut în Johannesburg și având un tată sud-african, Arnold ar fi eligibil pentru cetățenie. Totuși, viața lui a fost marcată de absența documentelor oficiale. Abandonat de ambii părinți încă din copilărie, Arnold a realizat că nu are certificat de naștere atunci când a încercat să se înscrie la liceu.

Arnold Ncube nu a putut să-și termine studiile pentru că nu a putut dovedi că era sud-african

Fără acte emise de stat, singura modalitate prin care își poate câștiga existența este spălarea mașinilor pe străzile din Thembisa, o localitate de lângă Johannesburg.

„Este un lucru dureros. Ești practic invizibil. Nu exiști”, spune el. „Nu poți avea un cont bancar, nu poți aplica pentru un loc de muncă decent. E ca și cum ai trăi în umbră.”

Impactul psihologic al apatridiei

Arnold spune că încearcă să rămână optimist, însă realitatea este apăsătoare. În timp ce colegii lui și-au continuat studiile, el a rămas blocat.

„Când îmi văd colegii, ei au terminat deja școala. Eu nu am putut merge mai departe. Depresia a fost, la un moment dat, prietena mea”, mărturisește tânărul.

El este unul dintre cel puțin 10.000 de apatrizi care trăiesc în Africa de Sud, potrivit estimărilor organizațiilor pentru drepturile omului și agenției ONU pentru refugiați (UNHCR). Nu există date oficiale, deoarece aceste persoane rămân adesea invizibile pentru autorități.

Fără cetățenie, fără drepturi fundamentale

Lipsa cetățeniei împiedică accesul la educație, servicii medicale și locuri de muncă legale. Apatridia este cauzată de mai mulți factori, printre care bariere administrative, legislație restrictivă și înregistrări deficitare ale nașterilor.

Avocata și activista pentru drepturile omului Christy Chitengu cunoaște problema din proprie experiență. Ea a obținut cetățenia sud-africană abia în urmă cu trei ani, cu ajutorul organizației Lawyers for Human Rights.

„Am aflat că sunt apatridă la 17 ani”

Christy povestește că a aflat că nu are statut legal când directoarea liceului i-a spus că nu există niciun document oficial pe numele ei.

Deși se născuse în Johannesburg, din părinți zimbabweeni, certificatul de naștere primit la naștere era scris de mână, document care nu a fost recunoscut ulterior de autorități. Încercările de a obține cetățenia zimbabweană au eșuat, iar lipsa actelor i-a blocat orice posibilitate de a părăsi legal Africa de Sud.

Cetățenia, între drept și controversă

Africa de Sud se confruntă de ani de zile cu migrația ilegală, iar subiectul acordării cetățeniei copiilor apatrizi rămâne controversat. Christy respinge ideea că acest lucru ar încuraja migrația fără acte.

„Cetățenia nu este o recompensă. Este un drept. Este despre a fi văzut ca o ființă umană și a putea trăi o viață demnă”, spune ea.

BBC a contactat în repetate rânduri Departamentul Afacerilor Interne din Africa de Sud pentru un punct de vedere, însă nu a primit niciun răspuns.

O problemă globală

La nivel mondial, se estimează că există aproximativ 4,5 milioane de persoane apatride, însă unele organizații cred că numărul real ar putea ajunge la 15 milioane. Experții spun că soluțiile implică reforme legislative, inclusiv facilitarea înregistrării nașterilor și permiterea mamelor să transmită cetățenia copiilor lor.

„Apatridia nu este doar o problemă juridică, ci una de dezvoltare”, afirmă Jesus Perez Sanchez, reprezentant UNHCR. „Acești oameni nu pot contribui pe deplin la societate dacă sunt excluși.”

Speranță pentru un viitor diferit

Înapoi în Thembisa, Arnold joacă fotbal cu copiii din cartier. După ani de incertitudine, are acum un avocat care îl ajută să obțină documentele care să-i confirme identitatea.

Visul său este simplu: să se întoarcă la școală și să studieze informatica. Speră că, odată ce va avea acte, va putea construi un viitor mai bun.

