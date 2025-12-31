-0.6 C
Știri de ultima orăEvenimentDouă femei urmărite internațional, aduse în România pentru executarea unor pedepse de peste 15 ani

Două femei urmărite internațional, aduse în România pentru executarea unor pedepse de peste 15 ani

De Mariana BUTNARIU
Două femei urmărite internațional, încarcerate
Două femei urmărite internațional, încarcerate

Două femei din județul Gorj, urmărite internațional, au fost aduse, ieri, în țară din Marea Britanie. Cele două sunt acuzate de trafic de minori, trafic de persoane, proxenetism și constituire a unui grup infracțional organizat.

Detalii despre pedepse

  • Femeia de 47 de ani avea emis de Tribunalul Gorj un mandat de executare a pedepsei de 15 ani și 8 luni.
  • Femeia de 32 de ani avea emis un mandat similar, tot pentru 15 ani și 8 luni.

Ambele persoane au fost introduse în unități de detenție pentru executarea pedepsei prevăzute de instanță.

