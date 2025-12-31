(VIDEO) Accident feroviar la Machu Picchu: un mort și peste 40 de răniți într-o coliziune frontală

Un mecanic de locomotivă a murit și cel puțin 40 de persoane au fost rănite într-o coliziune frontală a două trenuri în apropierea celebrului sit Machu Picchu, Peru. Incidentul a avut loc pe linia unică care leagă stația Ollantaytambo de Aguas Calientes, cel mai apropiat oraș de Machu Picchu.

Intervenția autorităților și starea răniților

La fața locului au ajuns 20 de ambulanțe, iar persoanele rănite au fost transferate la unități medicale din Cusco. Cel puțin 20 dintre răniți sunt în stare gravă. Ambasada SUA a confirmat că cetățeni americani au fost răniți, însă identitatea lor nu a fost dezvăluită.

Potrivit agenției Peru21, sute de turiști au rămas la fața locului, așteptând evacuarea, care a fost îngreunată de terenul accidentat din zonă.

Companiile implicate și reacția PeruRail

Trenurile implicate erau operate de PeruRail și Inca Rail, potrivit BBC. PeruRail a transmis un comunicat: „Regretăm profund ce s-a întâmplat. Personalul nostru a acordat imediat primul ajutor mecanicului de locomotivă, conductorului de tren și pasagerilor implicați.”

Cauzele accidentului și contextul local

Cauza coliziunii nu a fost încă clarificată. Accidentul are loc pe fondul unei dispute între furnizorii de transport și comunitățile locale, care critică procesul de licitație considerat insuficient de transparent. Trenurile și autobuzele care transportă turiști în Machu Picchu sunt profitabile, iar prețurile biletelor sunt ridicate din cauza accesibilității limitate.

Machu Picchu, atracție turistică de renume mondial

Construit în secolul al XV-lea, Machu Picchu este inclus în patrimoniul mondial UNESCO și este considerat una dintre cele șapte minuni moderne ale lumii. Vizitatorii pot ajunge la sit cu trenul, autobuzul sau pe traseul Drumul Inca, cu un operator turistic autorizat. În 2011, autoritățile au introdus o limită zilnică a vizitatorilor pentru protecția sitului, dar turismul excesiv rămâne o problemă.

