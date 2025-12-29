(VIDEO) Bărbat salvat de jandarmi după ce a căzut în lac, urmărit de o haită de câini, în Parcul Romanescu

Un bărbat a fost salvat de jandarmi după ce a căzut în lac, urmărit de o haită de câini, în Parcul Romanescu, din Craiova.

În acest weekend, în primele ore ale dimineții, un echipaj al Inspectoratului de Jandarmi Județean Dolj, aflat în misiune de menținere a ordinii publice, a intervenit în urma unei sesizări primite de la Dispeceratul IJJ Dolj.

Apelul viza faptul că, în Parcul „Nicolae Romanescu” din municipiul Craiova, un bărbat era urmărit de o haită de câini.

A căzut în lac și a rămas blocat în nămol

În încercarea de a se salva, bărbatul a căzut în lac, iar unul dintre picioare i s-a blocat în nămolul și ramurile de pe fundul apei, acesta nemaiputând să se elibereze.

Ajunși la fața locului, jandarmii au identificat persoana blocată în pârâul adiacent Lacului Nicolae Romanescu și au intervenit de urgență pentru extragerea acesteia.

Stare de șoc și hipotermie

La momentul salvării, bărbatul se afla într-o stare vizibilă de șoc emoțional și hipotermie. După intervenție, acesta a fost preluat și transportat la Unitatea de Primiri Urgențe Craiova, unde i-au fost acordate îngrijiri medicale de specialitate.

Potrivit reprezentanților medicali, nu a fost necesară internarea.

Recomandarea jandarmilor

Inspectoratul de Jandarmi Județean Dolj reamintește cetățenilor importanța apelării numărului unic de urgență 112 în situații care le pot pune viața sau integritatea corporală în pericol.

