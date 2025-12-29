Programul de încasări la ghișeele Direcției Impozite și Taxe Craiova

Primăria Municipiului Craiova – Direcția Impozite și Taxe informează cetățenii cu privire la programul de lucru și încasări la ghișeele instituției, în perioada de sfârșit de an și început de 2026.

Ultima zi pentru încasări în numerar în 2025

Marți, 30 decembrie 2025, este ultima zi de lucru cu publicul în care se pot efectua operațiuni de încasări în numerar la ghișeele Direcției Impozite și Taxe Craiova.

Încasări la începutul anului 2026

În zilele de 05.01.2026, 08.01.2026 și 09.01.2026 se vor încasa: impozitele și taxele aferente anilor anteriori anului 2026; amenzi contravenționale.

Începând de luni, 12.01.2026, vor putea fi achitate și impozitele aferente anului 2026.

Plata amenzilor în zilele nelucrătoare

În zilele nelucrătoare, amenzile contravenționale pot fi achitate:

prin virament bancar în contul RO49TREZ29121A350102XXXX, beneficiar Municipiul Craiova, CUI 4417214;

online, pe platforma www.ghiseul.ro.

Operațiuni privind mijloacele de transport

În zilele de 05.01.2026, 08.01.2026 și 09.01.2026, se vor efectua operațiuni de înregistrare/scădere a mijloacelor de transport doar pentru contracte de înstrăinare-dobândire încheiate până la data de 31.12.2025.

Începând cu 12.01.2026, vor fi înregistrate și contractele încheiate după data de 01.01.2026.

Eliberarea certificatelor fiscale

Certificatele fiscale de înstrăinare pentru anul 2026 vor putea fi eliberate începând cu data de 12.01.2026. Pentru detalii suplimentare, contribuabilii pot consulta pagina oficială a instituției: www.primariacraiova.ro/ro/taxe-si-impozite.

Citește și: (VIDEO) Cinci tineri reținuți pentru agresarea unui adolescent în Craiova

