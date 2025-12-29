(VIDEO) Cinci tineri reținuți pentru agresarea unui adolescent în Craiova

Polițiștii din cadrul Secției 5 Craiova au fost sesizați, pe 7 decembrie, de reprezentanții unui spital din municipiu cu privire la faptul că un adolescent de 17 ani s-a prezentat la unitatea medicală, susținând că a fost agresat fizic.

Din primele cercetări a reieșit că, în noaptea de 6 spre 7 decembrie, în jurul orei 03:00, adolescentul ar fi fost lovit de mai multe persoane, în timp ce se afla pe o stradă din Craiova.

Cinci persoane identificate de polițiști

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru infracțiunea de lovirea sau alte violențe. Polițiștii au desfășurat activități pentru identificarea persoanelor implicate.

În urma cercetărilor, au fost identificate cinci persoane bănuite de comiterea faptei:

un tânăr de 23 de ani, din Șimnicu de Sus;

patru adolescenți de 17 ani, doi din Șimnicu de Sus, unul din Craiova și unul din Țuglui.

Reținere pentru 24 de ore

În cursul zilei de 28 decembrie, cele cinci persoane au fost conduse la sediul poliției pentru audieri.

În baza probatoriului administrat, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a tuturor celor implicați. Aceștia au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Dolj. Polițiștii continuă cercetările în acest caz, urmând ca, la finalizarea acestora, să fie propusă soluție legală prin unitatea de parchet competentă.

