Von der Leyen anunță progrese în negocierile privind garanțiile de securitate pentru Ucraina

De Mariana BUTNARIU
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat duminică seara progrese importante după o convorbire telefonică cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, președintele SUA, Donald Trump, și lideri europeni.

Von der Leyen a subliniat că Ucraina are nevoie de garanții de securitate solide încă de la începutul procesului, relatează Reuters.

Europa și SUA, unite pentru pace

„Europa este pregătită să continue să colaboreze cu Ucraina și cu partenerii noștri americani pentru a consolida aceste progrese. Esențial pentru acest efort este să existe garanții de securitate de nezdruncinat încă din prima zi”, a scris von der Leyen pe platforma de socializare X.

Întâlnire la Mar-a-Lago și discuții cu liderii europeni

În aceeași zi, președintele american Donald Trump l-a primit pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Mar-a-Lago, în Florida. În cadrul întâlnirii, cei doi lideri au avut convorbiri telefonice cu lideri europeni, discutând progresul negocierilor privind planul de pace și garanțiile de securitate pentru Ucraina.

