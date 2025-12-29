Bărbat reținut pentru încălcarea ordinului de protecție la Râmnicu Vâcea

Polițiști din cadrul Biroului de Ordine Publică Râmnicu Vâlcea au legitimat, ieri, un bărbat de 31 de ani, aflat în proximitatea unui restaurant de pe bulevardul Dem Rădulescu, în jurul orei 2.00.

Verificările au arătat că pe numele acestuia era emis un ordin de protecție aflat în termen de valabilitate, prin care îi era interzis să se apropie la mai puțin de 50 de metri de locul de muncă al fostei concubine, o femeie de 30 de ani.

Încălcarea repetată a ordinului de protecție

Din cercetări a reieșit că bărbatul se afla în zonă de mai mult timp, știind că femeia urma să își încheie programul de lucru. Persoana vătămată a declarat că nu a existat contact fizic și nu a fost amenințată, dar a menționat că acesta nu se află la prima încălcare a ordinului de protecție.

Măsuri legale și continuarea cercetărilor

Bărbatul a fost condus la sediul poliției pentru continuarea cercetărilor. Sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea, acesta a fost reținut pentru 24 de ore. El a fost introdus în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea.

Azi, pe numele bărbatului a fost emis un mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

