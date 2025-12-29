Sute de kilograme de articole pirotehnice confiscate de polițiști în Gorj

Polițiști din cadrul Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au desfășurat acțiuni de control în cadrul Planului Național Pirotehnic 2025-2026, vizând societăți comerciale din județul Gorj. Scopul verificărilor a fost identificarea și ridicarea articolelor pirotehnice comercializate ilegal, în special către minori.

Târgu Cărbunești: 110 kg de articole pirotehnice ridicate

În orașul Târgu Cărbunești, polițiștii au identificat o femeie de 41 de ani în timp ce oferea spre vânzare articole pirotehnice din categoriile P1 și F1 către minori. Aceste articole erau distribuite dintr-un autoturism parcat la aproximativ 20 de metri de punctul de lucru autorizat.

Cercetările au relevat că aceasta deținea în total 110 kg de articole pirotehnice din categoriile F1, P1, T1 și F2, care erau oferite spre vânzare clienților, inclusiv minorilor. Toate articolele au fost ridicate, iar polițiștii au întocmit dosar penal pentru:

comercializarea articolelor pirotehnice din categoria F1 către persoane sub 16 ani;

efectuarea de operațiuni cu articole pirotehnice fără drept.

Motru: 75 kg de artificii fără documente de proveniență

Pe 28 decembrie, în municipiul Motru, polițiștii au identificat la punctul de lucru al unei societăți comerciale o femeie de 54 de ani, administrator, care deținea 75 kg de articole pirotehnice (tip baterii de artificii, din categoriile T1 și F2), în valoare de aproximativ 4.500 lei, fără documente de proveniență.

Întreaga cantitate a fost confiscată, iar în cauză a fost întocmit dosar penal pentru efectuarea de operațiuni cu articole pirotehnice fără drept.

Turceni: 400 kg de articole pirotehnice indisponibilizate

Tot pe 27 decembrie, polițiștii din Poliția Orașului Turceni au descoperit la punctul de lucru al unei societăți comerciale 400 kg de articole pirotehnice din categoriile T1, F1, F2 și F3, pentru care nu existau documente legale de proveniență.

Întreaga cantitate a fost indisponibilizată, iar în acest caz s-a întocmit dosar penal pentru efectuarea de operațiuni cu articole pirotehnice fără drept.

Mesajul poliției

Autoritățile reamintesc că articolele pirotehnice trebuie achiziționate doar de la comercianți autorizați, iar vânzarea către minori este strict interzisă. Astfel de controale se vor desfășura pe tot parcursul perioadei sărbătorilor pentru prevenirea incidentelor cauzate de utilizarea necorespunzătoare a artificiilor.

