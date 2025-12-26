Un colindător a fost bătut cu bâta de tovarăși pentru că nu știa versurile

Un bărbat de 44 de ani a fost bătut cu bâta de tovarăși pentru că nu știa versurile unui colind. Agresorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Mai multe persoane au participat pe 25 decembrie la un obicei tradițional de colindat în Huedin, județul Cluj.

Între ele, însă, a izbucnit un conflict spontan, după ce bărbatul de 44 de ani, originar din Sălaj, i-a supărat pe participanți cu modul în care interpreta colindul. Pe fondul acestui conflict, bărbatul a fost lovit în cap cu o bâtă folozită ca recuzită de către un băiat de 23 de ani. În conflict a intervenit și un alt tânăr, de 17 ani.

Bărbatul de 44 de ani a fost abandonat inconștient pe trotuar. A fost luat de ambulanță în urma unui apel la 112 și dus de urgență la spital.

Tânărul de 23 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

