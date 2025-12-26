Încă o moarte suspectă la Moscova: Un general demis de Putin a făcut infarct de Crăciun

Un fost înalt oficial al Ministerului rus al Apărării, recent demis de președintele Vladimir Putin, a murit pe neașteptate în ziua de Crăciun, potrivit presei de stat din Rusia.

General colonelul Iuri Sadovenko, în vârstă de 56 de ani, născut în Ucraina, ocupa funcția de ministru adjunct al Apărării până în luna mai 2024, când a fost înlăturat în cadrul unei remanieri majore la Kremlin. Agențiile de presă ruse au anunțat că decesul a fost cauzat de o „boală cardiacă”, fără a oferi alte detalii. Nu existaseră informații publice anterioare potrivit cărora Sadovenko ar fi fost grav bolnav.

Generalul, un apropiat al lui Șoigu, a fost demis împreună cu acesta

Sadovenko era considerat un apropiat al fostului ministru al Apărării, Serghei Șoigu, care în prezent deține funcția de secretar al Consiliului de Securitate al Rusiei. În perioada de început a războiului din Ucraina, Sadovenko era văzut ca un oficial-cheie în minister, având acces la informații sensibile.

Ambii au fost îndepărtați din funcții în urma unei restructurări ample a conducerii militare ruse. Sadovenko se afla, de asemenea, sub sancțiuni impuse de Regatul Unit și de alte state occidentale.

Moartea sa survine pe fondul unei serii de decese bruște sau violente în rândul elitei politice, militare și economice ruse, înregistrate de la începutul anului 2022.

Viața personală a lui Sadovenko fusese anterior subiectul unui scandal mediatic, după ce soția sa ar fi început o relație cu un alt oficial de rang înalt din Ministerul Apărării, Timur Ivanov. Ivanov a fost ulterior demis și condamnat la închisoare pentru fapte de corupție.

Mai mulți oficiali au murit în condții neclare

În ultimele luni, mai mulți oficiali ruși de rang înalt au murit în circumstanțe neclare. Printre aceștia se numără comandanți militari, foști parlamentari, miniștri și directori ai unor mari companii energetice. Cauzele raportate au inclus căderi de la înălțime, atacuri violente, sinucideri sau afecțiuni cardiace subite.

Autoritățile ruse au respins în mod constant orice sugestie că aceste decese ar avea legătură între ele, iar anchetele oficiale au indicat, în majoritatea cazurilor, cauze naturale sau accidente. Cu toate acestea, frecvența și natura acestor evenimente au atras atenția observatorilor internaționali.

